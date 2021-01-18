مصطفى مدبولي: الحكومة نجحت في تحقيق الاستقرار الأمني و مواجهة البؤر الإرهابية

عرض رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي إنجازات الحكومة خلال الجلسة العامة و قال أن عمر الحكومة عامين و النصف لافتا الى التحديات التي يواجهها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا مضيفا " الجائحة قاسية و تلقي بظلالها على العالم .

و عرض رئيس الوزراء الإنجاز في المجال الأمني قائلا " هناك إنجازات في ملف الامن القومي بتحقيق الاستقرار الأمني و حرصت الحكومة على تعزيز جاهزية القوات المسلحة للتأمين و حماية الامن القومي المصري و مكافحة البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية .

و قال رئيس الوزراء و نجحت الحكومة في الحفاظ على الامن المائي للوطن و التوسع في انشاء و تطوير الصرف الصحي و المياة المعالجة الثنائية و الثلاثية المظورة و لفت الي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة و تحقيق إنجازات في ملف الطاقة و الكهرباء بالإضافة الي مشاركة القطاع الخاص.



