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مصطفى مدبولي: الحكومة نجحت في تحقيق الاستقرار الأمني و مواجهة البؤر الإرهابية

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عرض رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي إنجازات الحكومة خلال الجلسة العامة و قال  أن عمر الحكومة عامين و النصف لافتا  الى التحديات التي يواجهها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا مضيفا " الجائحة قاسية و تلقي بظلالها على العالم .

و عرض رئيس الوزراء الإنجاز في المجال الأمني قائلا " هناك إنجازات في ملف الامن القومي بتحقيق الاستقرار الأمني و حرصت الحكومة على  تعزيز جاهزية القوات المسلحة للتأمين و حماية الامن القومي المصري و مكافحة البؤر الإرهابية  والعناصر التكفيرية  .

و قال رئيس الوزراء و نجحت الحكومة في  الحفاظ على الامن المائي للوطن و التوسع  في انشاء و تطوير الصرف الصحي و المياة المعالجة الثنائية و الثلاثية المظورة و لفت الي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة و تحقيق إنجازات في ملف الطاقة و الكهرباء بالإضافة الي مشاركة القطاع الخاص.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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