صور.. أمطار الفيضة الكبرى تضرب الإسكندرية لليوم الثانى

جدة - نرمين السيد - وأعلن محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

ونشرت شركة الصرف الصحى بالتنسيق مع الأحياء وشركتى مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق.

وفي سياق متصل، أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، إعادة فتح بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بعد وصول ارتفاع الأمواج إلى المعدلات التى تسمح بحركة السفن بشكل آمن.

ومن جانبه، قال أحمد بريقع، المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارات الميناء المختصة بدأت بإدخال السفن المتراكية على المخطاف الخارجى طبقا لأولوية تراكيها.