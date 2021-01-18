جدة - نرمين السيد - نفى الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير الأنبا صموئيل المعترف بمغاغة، وجود صفحات للدير على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر".



جدة - نرمين السيد - نفى الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير الأنبا صموئيل المعترف بمغاغة، وجود صفحات للدير على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر". وأضاف الدير فى بيان له، أنه لم يكلف أحد بجمع تبرعات باسمه وأنه غير مسؤول عن ذلك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دير الأنبا صموئيل : لم نكلف أحد بجمع تبرعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.