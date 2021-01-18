جهود الحكومة لتيسير مشروعات المناطق الحرة فى ظل تفشى كورونا

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جدة - نرمين السيد - ومن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة، بحسب بيان مدبولى أمام مجلس النواب اليوم الإثنين، التصريح للشركات الصناعية العاملة بنظام المناطق الحرة بإنتاج الكمامات ومهمات الوقاية بمجرد الإخطار، بالإضفة إلى السماح لهذه المشروعات ببيع 50% من منتجاتها بالسوق المحلية.
وقررت الحكومة السماح للمشروعات الصناعية ببيع 20% من الخامات ومستلزمات الإنتاج، ومد مهلة تقديم القوائم المالية لمشروعات المناطق الحرة لمدة 3 أشهر إضافية، فضلا عن اتخاذ الإجراءات التى تضمن تسيير أعمال المشروعات وخروج الأجهزة والآلات والمعدات والبضائع على مدار 24 ساعة.
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