وزير التنمية من النواب: 90 مليار جنيه مشروعات خدمية فى عامين

جدة - نرمين السيد - وقال خلال استعراضه أداء وزارته خلال الفترة الأخيرة أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم، إنه تم إنفاق 90 مليار جنيه فى عدد من المشروعات الخدمية خلال عامين، مثل الطرق والكبارى لتسهيل حركة المرور والربط الاقتصادى، وكذلك مشروعات النظافة والإنارة وتنمية القرى وتوفير فرص عمل.
وأضاف شعراوى، أن المشروعات استفاد منها 60 مليون مواطن، وأنه تم تخصيص 21 مليار جنيه لرصف الطرق وإنشاء 75 كوبرى سيارات ومشاة يستفيد منها 25 مليون مواطن، لتيسير حركة المرور ونقل المنتجات، وتابع: من المستهدف رفع كفاءة 10 آلاف كم طرق و10 كبارى سيارات ومشاة.
وكان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى استعرض إنجازات الحكومة خلال الجلسة العامة، و قال إن عمر الحكومة عامان ونصف، لافتا إلى التحديات التى يواجهها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا مضيفا: "الجائحة قاسية وتلقى بظلالها على العالم"
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