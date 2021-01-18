وزير التنمية من النواب: 90 مليار جنيه مشروعات خدمية فى عامين

جدة - نرمين السيد - وقال خلال استعراضه أداء وزارته خلال الفترة الأخيرة أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم، إنه تم إنفاق 90 مليار جنيه فى عدد من المشروعات الخدمية خلال عامين، مثل الطرق والكبارى لتسهيل حركة المرور والربط الاقتصادى، وكذلك مشروعات النظافة والإنارة وتنمية القرى وتوفير فرص عمل.

وأضاف شعراوى، أن المشروعات استفاد منها 60 مليون مواطن، وأنه تم تخصيص 21 مليار جنيه لرصف الطرق وإنشاء 75 كوبرى سيارات ومشاة يستفيد منها 25 مليون مواطن، لتيسير حركة المرور ونقل المنتجات، وتابع: من المستهدف رفع كفاءة 10 آلاف كم طرق و10 كبارى سيارات ومشاة.

وكان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى استعرض إنجازات الحكومة خلال الجلسة العامة، و قال إن عمر الحكومة عامان ونصف، لافتا إلى التحديات التى يواجهها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا مضيفا: "الجائحة قاسية وتلقى بظلالها على العالم"