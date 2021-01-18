رئيس الوزراء: ما أنجزناه مجرد خطوة من ألف خطوة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أنه رغم ما تم من جهود من جانب الحكومة لتطبيق البرنامج الخاص بها منذ عام 2018، إلا أن الطريق ما يزال طويلا للتنمية والطموح الذى تضعه الحكومة المصريه على عاتقها.





وأشار مدبولى، فى ختام كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن الحكومة عملت على التصدى لإشكاليات مستمرة منذ أكثر من 50 عامًا، وكانت إرادة الحكومة دافعا للتصدى لها، رغم أنه كان من الأسلم سياسيًا لها أن تبعد عنها.

وقال إن الحكومة عملت على حل جميع الإشكاليات المعقدة التى اقتحمتها بمنتهى الأمانة، رغم أنها كان من الأسهل لها غض البصر عنها وعدم الإقتراب منها، مشيرًا إلى أنها وضعت العديد من الإشكاليات نصب أعينها وعملت على تقديم حلول فض للتشابكات والتعامل بمنتهى الوضوح واتخاذ قرارات فى منتهى الشجاعة من أجل مصلحة الوطن.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه رغم ذلك فالحكومة تضع أولويات لها خلال السنوات المقبلة، من أجل العمل على الاستمرار فى تحقيق نمو اقتصادى مرتفع والعودة لذات المعدلات لما قبل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على تطوير كل القرى المصرية خلال 3 سنوات، وتم تخصيص 500 مليار جنيه لهذا المشروع، حيث تم إنهاء أعمال التطوير بالريف المصرى من طرق وصرف صحى، وتطوير كل الترع، وتفعيل نظام الرى الحديث لـ4 ملايين فدان، واستصلاح أكثر من مليون فدان والانتهاء من تطوير السكة الحديد، وتوطين صناعه السيارات الحديثه، ودعم الصناعة الوطنية ودعم الصادرات الوطنية قائلاً: "ما يتم من إنجازات مجرد خطوة من ألف خطوة".