رئيس النواب: برنامج الحكومة يعكس رؤية شاملة وتعاون السلطات يحقق مصلحة الوطن

جدة - نرمين السيد - قال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إن برنامج الحكومة يعكس الرؤية الشاملة الطموحة 2030، للرئيس عبدالفتاح السيسى، وهى الرؤية التى وجه بها للحكومة، بهدف وضعها موضع التنفيذ، وهو الموضوع الذى يعد محل الاهتمام اليوم من جميع المواطنين فى مصر، كحجر الزاوية فى حتمية تعاون جميع مؤسسات الدولة المصرية وسلطاتها وفقا لأحكام الدستور، وفى ذروتها السلطتان التشريعية والتنفيذية، لتحقيق المصلحة العامة للوطن، والتأكد من توفير الحياة الكريمة لكل مواطن فى مصر.





وأضاف رئيس النواب:"يحرص رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى على ذلك دائما بأمانة وإخلاص فى أفعاله قبل أقواله، بالاستجابة لنبض المواطنين، وبتواجده المستمر بين أبنائه العاملين فى جميع مواقع العمل، بالمشروعات الواعدة التى تحقق الخير والنماء فى كل ربواع مصر، وهو مانأمل، نحن نواب شعب مصر العظيم أن نكون سندا ودعما فى كل وقت وحين لهذه المجهودات وتلك الرؤية ودفعها فى الإطار الصحيح". واستطرد جبالى: "نؤكد على تشجيع الإيجابيات وتصحيح السلبيات، واضعين نصب أعيننا ضرورة استمرار التعاون المثمر بين المجلس والحكومة، من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة لخدمة وطننا الغالى". ونوه جبالى بأن بيان الحكومة، هو بيان عام عما تم إنجازه لجميع الوزارات، وسيحضر بعد انتهاء جميع الوزراء من إلقاء بياناتهم، لمناقشة بيانه وبيان الوزراء جميعا، وهو ما يحقق الهدف من المناقشة بصورة شاملة متكاملة.

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