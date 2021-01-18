رئيس الوزراء يغادر قاعة النواب بعد استعراض بيان الحكومة

جدة - نرمين السيد - غادر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، القاعة الرئيسية لمجلس النواب بعد الانتهاء من إلقاء بيانه أمام الجلسة عن تنفيذ برنامج الحكومة، والذى سبق وحازت به على ثقة البرلمان السابق.





وقال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إن رئيس مجلس الوزراء من المتوقع أن يحضر لاحقا بعد انتهاء الوزراء الحضور من الإدلاء ببيانهم كل فيما يخص قطاعه. واستعرض "مدبولى" إنجازات الحكومة خلال العامين الماضين، مضيفا أن العام الماضى كان من أصعب الأعوام التى مرت على تاريخ البشرية حيث ظهرت جائحة كورونا. وأضاف مصطفى مدبولى خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن الحكومة المصرية عملت مع البرلمان على تجنيب مصر الآثار شديدة السلبية التى رأينا العالم كله يعانى منها خلال تلك الفترة، مؤكدا أن مصر حققت الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، ومن المتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتى بالكامل من المنتجات البترولية بحلول 2023 ولن نستورد مواد بترولية بعد هذا العام.

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