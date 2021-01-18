رئيس الوزراء من البرلمان: اتخذنا منهجا متوازنا فى التعامل مع أزمة كورونا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية اتخذت منهجا متوازنا فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وهو الحفاظ على صحة المواطنين مع الحفاظ على الاقتصاد، وهو الأمر الذى ساعدنا فى مواجهة الأزمة، مقارنة بعدد كبير من الدول التى طبفت منهج الإغلاق الكامل للأنشطة الاقتصادية.





وأوضح مدبولى فى كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، إنه لولا اتخاذ مصر ذلك المنهج المتوازن فى التعامل مع الأزمة، لكان هناك وضع حالى أسوء مما نتخيل. وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن ذلك تسبب فى الحفاظ على الوضع الاقتصادى، إذ حققت مصر المركز الثانى عالميا بعد الصين، فيما يخص النمو الإقتصادى الإيجابى، وذلك بشهادة مختلف المؤسسات الدولية، مقارنة بباقى الدول التى تأثرت سلبيا وكان النمو الإقتصادى بها بالسالب. وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولى استعرض إنجازات الحكومة خلال الجلسة العامة اليوم، وقال إن عمر الحكومة عامين ونصف، لافتا إلى التحديات التى يواجهها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا مضيفا "الجائحة قاسية وتلقى بظلالها على العالم". وعرض رئيس الوزراء الإنجاز فى المجال الأمنى قائلا: "هناك إنجازات فى ملف الأمن القومى بتحقيق الاستقرار الأمنى وحرصت الحكومة على تعزيز جاهزية القوات المسلحة للتأمين وحماية الأمن القومى المصرى ومكافحة البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية". وقال رئيس الوزراء إن نجحت الحكومة فى الحفاظ على الأمن المائى للوطن والتوسع فى إنشاء وتطوير الصرف الصحى والمياه المعالجة الثنائية والثلاثية المطورة.

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