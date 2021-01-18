رئيس”النواب”: سنعمل مع كافة السلطات والقطاعات لتنفيذ رؤية الرئيس السيسي 2030 الطموحة

أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن كافة السلطات والقطاعات ستعمل معا من أجل تنفيذ رؤية مصر 2030 الطموحة التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل التنمية والتطوير لمصر الحديثة.

وقال رئيس مجلس النواب، عقب انتهاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي من بيانه أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، إن بيان الحكومة يعكس الرؤية الطموحة لمصر 2030 وهي الرؤية التي وجه بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة وهي محل الاهتمام لجميع المواطنين.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه الرؤية يمثل حجر الزاوية لتعاون كافة السلطات والقطاعات وعلى رأسها السلطات التشريعية والتنفيذية من أجل المصلحة العامة للوطن والمواطنين.

ونوه إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حريص دائما على الاستجابة لنبض المواطنين وهو الذي يؤكده بتواجده المستمر بين أبنائه العاملين في جميع مواقع العمل التي حققت ومازالت تحقق وستحقق النمو في كل ربوع مصر، مؤكدا أن المجلس سيكون مساندا وداعما لهذه المشروعات وهذا التوجه من قبل القيادة السياسية للحكومة.

وأوضح أن المجلس سيكون مشجعا للإيجابيات ومصححا للسلبيات من أجل تحقيق الأهداف المشتركة لخدمة الوطن العزيز، موضحا أن بيان رئيس مجلس الوزراء بيان عام عن انجازات جميع الوزارات وسيحضر رئيس الوزراء بعد دراسة كافة البيانات ومناقشتها في جلسات قادمة مع المجلس.

وكان رئيس مجلس النواب قد وجه الشكر للحكومة على سرعة الاستجابة للحضور أمام المجلس، رغم أن الإخطار تم إرساله بالأمس فقط.

وقال رئيس المجلس، في مستهل الجلسة العامة للاستماع لرئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، إن سرعة الاستجابة تعبر عن بادرة طيبة فى العلاقة بين المجلس والحكومة خلال الأيام القادمة.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس الأحد، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومى، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك فى جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.