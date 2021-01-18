مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب: 2020 من أصعب الأعوام على البشرية جميعا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن عام 2020 من أصعب الأعوام على البشرية جميعا، مضيفًا أن الحكومة حرصت على تعزيز واستعداد القوات المسلحة لتأمين وحماية الأمن القومى المصري.
وأضاف مدبولي في كلمته أمام مجلس النواب اليوم الإثنين: "عملنا للحفاظ على كل قطرة مياه والتي تمثل الأمن المائي لمصر، كما أن الحكومة عملت مع البرلمان على تجنيب مصر آثار كورونا السلبية".
وأوضح أن الحكومة وقعت 26 اتفاقية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف البترولي، موضحا أن الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية في 2023، وتم تركيب ما يزيد عن 3.7 مليون عداد من العدادات الذكية، ومسبوقة الدفع.
واستطرد أن مصر تقترب من الوصول إلى رقم مليون وحدة سكنية منشأة خلال 5 سنوات، و920 ألف مواطن استفادوا من مشروع الإسكان حتى الآن.
ووصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء لمقر البرلمان لإلقاء كلمة الحكومة حول ما تم تنفيذه من 2018 وحتى 2020 ، فى برنامج الحكومة
ويحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اليوم الإثنين جلسة البرلمان لعرض أبرز ما تم إنجازه ضمن برنامج عمل الحكومة فى الفترة من 2018 وحتى 2022، واستعراض أبرز جهود الحكومة فى التعامل مع جائحة كورونا.
ويأتى من بين أبرز إنجازات الحكومة ضمن برنامج عملها " مصر تنطلق 2018- 2022" إطلاق برنامج الرعاية الصحية الشاملة، والذي يهدف إلى تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، وتطوير المنشآت الصحية، وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الاطفال، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات، ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي، وعلاج المواطنين على نفقة الدولة.
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