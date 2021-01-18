رئيس الوزراء: رؤية مصر 2030 إطار عمل لكل حكومة حالية أو قادمة

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حرصت على التوسع فى إنشاء وتطوير محطات الصرف الصحى والانتهاء من إنشاء محطات لتحلية مياه البحر.

وأضاف مدبولى، خلال كلمته امام مجلس النواب، أن رؤية مصر 2030 تمثل إطار عمل لكل حكومة حالية أو قادمة، مشيرا إلى أن البرنامج استهدف أن تكون الفترة القادمة هى الانطلاق، والتزمت الحكومة باطلاع الشعب المصرى ونوابه الموقرين على موقف تنفيذ برنامج عملها، فقدمت 3 تقارير لمجلس النواب فى هذا الصدد، وكان آخرها فى نوفمبر 2020.

وتابع: "ضم برنامج الحكومة العديد من المحاور الرئيسية التى تعكس تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة".

ووصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء لمقر البرلمان لإلقاء كلمة الحكومة حول ما تم تنفيذه من 2018 وحتى 2020 ، فى برنامج الحكومة

ويحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اليوم الإثنين جلسة البرلمان لعرض أبرز ما تم إنجازه ضمن برنامج عمل الحكومة فى الفترة من 2018 ‏وحتى 2022، واستعراض أبرز جهود الحكومة فى التعامل مع جائحة كورونا.‏

ويأتى من بين أبرز إنجازات الحكومة ضمن برنامج عملها " مصر تنطلق 2018- ‏‏2022" إطلاق برنامج الرعاية الصحية الشاملة، والذي يهدف إلى تطبيق ‏المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، وتطوير المنشآت الصحية، وتوفير ‏الأدوية والأمصال وألبان الاطفال، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية ‏واللقاحات، ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي، وعلاج المواطنين على نفقة الدولة.