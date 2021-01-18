بالأرقام | مدبولي للبرلمان: سابقنا الزمن.. رفعنا النمو وخفضنا الفقر.. وحصدنا إشادات عالمية

قال رئيس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي ، إن الحكومة تسابق الزمن للارتقاء بمصر وشعبها وتحقيق التنمية الشاملة، مشددا على أن الحكومة عملت على تجنيب البلاد الآثار السلبية لكورونا، بالإضافة إلى أنها حققت 100% من برنامج الإصلاح الاقتصادي .

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الجهود الحكومية توجت بإشادات دولية ، من مختلف المنظمات الدولية الاقتصادية، و أكد تقرير من منظمة فيتش الصادر لعام 2020 على النظرة التفائلية التى تعطيها المؤسسة لمصر بالمقارنة بمعظم الأسواق الناشئة الأخرى، حيث تعد مصر واحدة من الاسواق الناشئة القليلة التى يتوقع أن يستمر بها الناتج المحلى الحقيقى فى الإرتفاع خلال عام 2020 و2021.

وتابع رئيس الوزراء أمام البرلمان أن كل المؤسسات الدولية أشادت بقدرات الدولة المصرية ، وتم ضخ 11 مليار جنيه إضافي لدعم القطاع الطبي ، واعتماد 400 مليون جنيه سنويا لتعيين الكوادر الطبية ، و تخصيص 31 مستشفى جامعي للعزل الصحي ، بالإضافة لوفير احتياطات آمنة وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور .

وأشار رئيس الوزراء ، إلى أن الحكومة ، أعادت أكثر من 30 ألف مواطن مصري من الخارج خلال جائحة كورونا .