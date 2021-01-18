بالأرقام | مدبولي للبرلمان: سابقنا الزمن.. رفعنا النمو وخفضنا الفقر.. وحصدنا إشادات عالمية

وتابع رئيس الوزراء أمام البرلمان أن كل المؤسسات الدولية أشادت بقدرات الدولة المصرية ، وتم ضخ 11 مليار جنيه إضافي لدعم القطاع الطبي ، واعتماد 400 مليون جنيه سنويا لتعيين الكوادر الطبية ، و تخصيص 31 مستشفى جامعي للعزل الصحي ، بالإضافة لوفير احتياطات آمنة وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور .
وأشار رئيس الوزراء ، إلى أن الحكومة ، أعادت أكثر من 30 ألف مواطن مصري من الخارج خلال جائحة كورونا .
وأشار إلى أنه تم انفاق 100 مليار جنيه للتخفيف عن المواطن ، في مواجهة تداعيات الفيروس، وتم زيادة أجور العاملين بالدولة على الرغم من ظروف الدولة .
وعن تكافل وكرامة قال رئيس الحكومة ، أنه تم إضافة 142 ألف أسرة من الفئات الأولى بالرعاية لتكافل وكرامة ، كما لفت إلى أنه تم خفض معدل التضخم لـ 5.7 وهو أدنى مستوى منذ 14 عام، كما تم خفض معدلات الفقر لأول مرة منذ 20 عاما .
وكشف مدبولي أن الاستثمارات الحكومية بلغت 324 مليار جنيه في عامين ، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بقيمة 10 مليارات جنيه .
وأشار خلال كلمته امام البرلمان إلى انه تم فض تشابكات مالية بإجمالي 510 مليارات جنيه بين الوزارات ، وتم رد 330 مليار جنيه لهيئة التأمينات والمعاشات .
وقال رئيس الوزراء إنه في إطار مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي تم فحص 50 مليون مواطن، ومليون مواطن كانوا مصابين بالمرض، وتم صرف علاج لهم.
وأشار إلى أنه تم إجراء، 470 ألف عملية، ضمن مشروع خدمة العمليات الجراحية دون مقابل، واقترب المستفيدون من العلاج على نفقة الدولة من 3 ملايين مواطن.
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