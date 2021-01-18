أبطال_حرب_كورونا_2021 يتصدر تويتر.. ومغردون: أبطال الرحمة والإنسانية

دعم عدد من مستخدمي السوشيال ميديا الجيش الأبيض من أطباء وممرضين خلال محاربته فيروس كورونا. دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #ابطال_حرب_كورونا_2021 وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.



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