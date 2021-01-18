الرى: تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة وحلول جذريه لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعى

نفذت وزارة الموارد المائية والرى خطة لتنمية واحة سيوة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل "الزيتون والنخيل"، والتغلب على مشكلة الملوحة والصرف الزراعي بالواحة.

وقد عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التى تقوم بها الوزارة لتطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والمهندس سيد شلبى رئيس قطاع المياه الجوفية والدكتور أحمد الإمام والدكتور هشام بخيت أساتذة الرى والهيدروليكا بكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

واستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع الإجراءات الحالية لتطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعى، كما استعرض نتائج المرور الميدانى على واحة سيوة والذى قام به فريق بحثى من مهندسى الوزارة وأساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة خلال الاسبوع الماضى، حيث قامت اللجنة بتقييم حالة الآبار الجوفية والمصارف والبرك ومحطات الرفع، تمهيدًا للبدء فى الإجراءات التنفيذية لتطوير منظومة الرى والصرف بالواحة.

الجدير بالذكر أن الدكتور عبد العاطى قام بعمل زيارة لواحة سيوة فى شهر أكتوبر الماضى، حيث تم عقد اجتماعا مع شيوخ القبائل، وزيارة كل المواقع وبحث المشكلات بالواحة، وقد تلى ذلك وضع خطة لتطوير منظومة الرى والصرف بالواحة تحت مسمى مشروع "تطوير منظومة الآبار والمياه والصرف بواحة سيوة"، كما تم عمل إصلاح هيكلى لإدارات الرى بالواحة بدمجها فى إدارة واحدة متكاملة، الأمر الذى يسمح بإدارة منظومة الرى والصرف بشكل متكامل ومنعًا لتشتت المسئوليات.