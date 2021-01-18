نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء من البرلمان: لدينا رؤية واضحه لـ3 سنوات قادمة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، صباح اليوم الإثنين، لإلقاء رئيس الحكومة بيانها عن تنفيذ برنامجها، إن هناك مجموعة من المشروعات القومية الجديدة والتى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذها.

وأشار مدبولي إلى أن من تلك المشروعات هي تطوير كافة القرى المصرية خلال 3 سنوات، وهذا البرنامج سيخصص له 500 مليار جنيه، وتطوير كل الترع القائمة ونستهدف الانتهاء من 20 الف كيلو خلال 3 سنوات وإدخال نظم الرى الحديث لـ 4 ملايين فدان، مؤكدا على وجود رؤية وبرنامج عمل واضحه للثلاث سنوات المقبلة، تستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفع وتحسين كل المؤشرات المالية والاجتماعية.

وعرض رئيس الوزراء تنفيذ برنامج حياة كريمة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووجه الرئيس بتنفيذ المرحلة الثانية في 50 مركزا على مستوى الجمهورية، وتبدأ اعتبارا من الشهر لمدة عام.

وأشار رئيس الوزراء إلى خفض معدلات الفقر في مصر لأول مرة 1999 منذ 20 عاما، قائلا: نجحنا في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وتراجع عجز الموازنة وانخفاض معدل التضخم والنجاح في السيطرة على أسعار السلع، لافتًا إلى أنه لم يحدث نقص للسلع في ظل كورونا وشهدنا توفير السلع الاستراتيجية.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس الأحد، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومى، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد ان تبينلها وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذى تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الاخيرين.