نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلمانية: زياة الرئيس للأردن له أهمية قصوى في التوقيت الحالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ثمنت النائب ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة الأردنية عمان، تلبية لدعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، مؤكدة أن هذه الزيارة له أهمية قصوى خاصة في هذا التوقيت؛ لبحث كافة الملفات التي تثير الرأي العام.

وأشارت عبد الحليم، خلال البيان الصادر له، إلى أنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية حكم البلاد، شهدت العلاقات المصرية الأردنية تطورا كبيرا، كما تبادل الرئيس السيسي وملك الأردن العديد من الزيارات؛ فضلا عن عقد العديد من القمم والمباحثات لتعزيز العلاقات في شتى المجالات، مؤكدة أن زيارة الرئيس غدًا تلقي بثمارها على الدولة المصرية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي يحرص دائمًا على صون الأمن القومي العربي، والذي تجسد بشكل واضح وقوي طوال السنوات الماضية فى تناول مختلف القضايا العربية.