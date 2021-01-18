نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الرياضة" تشكل لجنة قانونية للتحقيق في واقعة الصور الخادشة بأحد الأندية الرياضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت وزارة الشباب والرياضة، تشكيل لجنة قانونية للتحقيق واتخاذ القرارات المناسبة في شأن واقعة انتشار بعض الصور الخادشة للحياء خلال احتفال بعض أعضاء أحد الأندية الرياضية والتي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد توجهت اللجنة صباح اليوم إلى مقر النادي، وبدأت بالفعل في إجراءات التحقيق في كافة الملابسات الخاصة بالواقعة ومن ثم اتخاذ القرارات الصارمة تجاه المتسببين والمشاركين بتلك الواقعة.

وكانت الوزارة قد رصدت بعض الصور تم تداولها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت صورًا خادشة للحياء خلال احتفال أقامه بعض أعضاء أحد الأندية الرياضية.