عاجل.. الرئيس السيسى يتوجه إلى الأردن

جدة - نرمين السيد - أعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتوجه، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الأردنية عمان، فى زيارة رسمية تلبية لدعوة الملك عبدالله الثانى بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.





وأوضح راضى، أنه من المنتظر أن يبحث الرئيس مع الملك عبدالله الثانى سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التى تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك فى اطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم من اجل تضافر الجهود لصون الأمن القومى العربى.

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