عاجل- مصر ترسل طائرة مساعدات طبية إلى الأردن بتوجيهات من السيسى

جدة - نرمين السيد - أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية محملة بشحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المجهزة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، متجهة إلى المملكة الأردنية الهاشمية للوقوف بجانب الشعب الأردنى الشقيق فى مجابهة انتشار فيروس كورونا.





جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتقديم يد العون للدول الصديقة والشقيقة لمواجهة تداعيات أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، وانطلاقاً من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها من الدول العربية والتضامن والتعاون الكامل معهم فى مواجهة المحن والأزمات.

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