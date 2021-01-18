إنفوجراف.. مدبولى يقدم تقرير الحكومة أمام النواب

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جدة - نرمين السيد - ويسلط "دوت الخليج" الضوء على أهم ما جاء فى كلمة رئيس الوزراء، والتى جاء فيها أن الحكومة نجحت فى توجيه 500 مليار جنيه لتطوير القرى خلال 3 سنوات، و9 مليارات جنيه تكلفة إنشاء 53 محطة مياه، و4 مليارات جنيه لتنفيذ 7 محطات لتحليه مياه البحر.
ونجحت الحكومة أيضا فى توفير 34 مليار جنيه استثمارات لإضافة 2.700 ميجاوات بالكهرباء، و11 مليار دولار قيمة الاستثمارات للثروة البترولية، بالإضافة إلى إنتاج 63 مليون طن من الزيت الخام والبوتاجاز، وتوقيع 26 اتفاقية للتنقيب عن البترول والغاز، وتوصيل الغاز الطبيعى لـ141 منطقة.
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