سفيرتنا فى طشقند تبحث مشاكل الجالية المصرية بأوزباكستان

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء المشكلات التى تواجهها الجالية ومقترحاتهم لتطوير الخدمات التى يقدمها القسم القنصلى بالسفارة، والانشطة التى يقوم بها اتحاد المصريين فى أوزبكستان، فضلا عن تطلع الجالية لإعادة فتح المركز الثقافى المصرى فى طشقند. وأكدت السفيرة على الاستعداد الدائم للسفارة للمساعدة فى تذليل العقبات التى قد يواجهونها لكون رعاية مصالح المصريين فى الخارج على رأس أولويات وزارة الخارجية. ونوهت من ناحية أخرى بالدور الهام للمصريين فى الخارج لنقل صورة إيجابية ومشرفة عن مصر من خلال تفاعلهم مع المجتمع الأوزبكى، إذ أن كل مواطن مصرى هو سفير لبلاده كلٌ فى موقعه، مؤكدة على قدم وقوة العلاقات الثنائية بين مصر وأوزبكستان. وأشاد أعضاء الجالية بأداء أعضاء السفارة وتفاعلهم مع الجالية لاسيما خلال فترة الإغلاق التام فى أوزبكستان العام الماضى.

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