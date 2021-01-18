سفيرة مصر بنيوزيلندا تلتقى مع الرئيس التنفيذى لمتحف Te Papa

جدة - نرمين السيد - التقت دينا الصيحى، سفيرة مصر لدى نيوزيلندا، اليوم الإثنين، "Courtney Johnston" الرئيس التنفيذى لمتحف Te Papa بالعاصمة ولينجتون.



جدة - نرمين السيد - التقت دينا الصيحى، سفيرة مصر لدى نيوزيلندا، اليوم الإثنين، "Courtney Johnston" الرئيس التنفيذى لمتحف Te Papa بالعاصمة ولينجتون. وشهد اللقاء، بحث تعزيز التعاون مع المتحف، وتبادل وجهات النظر حول أفضل الطرق لإقامة فعالية ثقافية مشتركة، للتعريف بالثقافة المصرية.

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