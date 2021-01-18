سفيرة مصر لدى نيوزيلندا تلتقي مع الرئيس التنفيذى لمتحف Te Papa

التقت دينا الصيحي، سفيرة مصر لدى نيوزيلندا، اليوم ١٨ يناير الجاري، السيدة "Courtney Johnston" الرئيس التنفيذى لمتحف Te Papa بالعاصمة ولينجتون، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون مع المتحف، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول أفضل الطرق لإقامة فعالية ثقافية مشتركة، وذلك للتعريف بالثقافة المصرية.

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