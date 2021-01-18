باستثمارات تتجاوز 26 مليار جنيه.. بنكا مصر والأهلي يطلقان مشروعهما جاردينيا سيتي بطريق السويس

أعلن بنكا مصر والأهلي المصري، إطلاق مشروعهما العقاري الجديد "جاردينيا سيتي" بطريق السويس والطريق الدائري والذي يتولى تحالف شركة الأهلي صبور مع شركة (Founders) التابعة لشركة هايد بارك للتطوير العقاري عمليات المبيعات وتطوير الخطط التسويقية الخاصة بمشروع "جاردينيا سيتي".

وأكد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن البنك دائما يسعى لدعم القطاع العقاري لما يمثله من توفير فرص استثمارية في مختلف الأنشطة سواء المباشرة أو غير المباشرة والتي تتماشى مع خطط التنمية، مؤكدا على الدور الحيوي لبنك مصر في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق حياة أفضل للمواطن المصري كأحد المحاور الاستراتيجية للبنك، ويحرص البنك دائما على دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير السكن الملائم للأفراد بهدف التخفيف عن كاهل شرائح المجتمع المختلفة والارتقاء بمستوى معيشتهم، من خلال توفير برامج تمويلية متعددة للوحدات السكنية بما يتناسب مع احتياجات الافراد المختلفة وذلك داخل نطاق المحافظات أو في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة للتخفيف من التكدس السكاني.

وصرح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بأن البنك يستهدف من إطلاق هذا المشروع المتميز المساهمة في توفير تجمعات سكنية تتضمن وحدات تلبي احتياجات العملاء حيث جمع بين جاهزية المشروع وتوافر الخدمات المتنوعة وتميز الموقع، وذلك وفقا وتوجه الدولة الحالي لخلق مجتمعات جديدة ومتكاملة لتخفيف التكدس داخل التجمعات العمرانية القديمة بالقاهرة، وكذا الارتقاء بتفاصيل الخدمات التي يحصل عليها المواطن بشكل يومي، خاصة ان المشروع يخاطب شريحة كبيرة من الاسر المصرية والشباب المقبل على الزواج.

من جانبه،عبر حسن غانم رئيس مجلس إدارة شركة هايد بارك للتطوير العقاري ورئيس مجلس إدارة بنك الاسكان والتعمير، عن شعوره بالفخر ازاء اختيار تحالف الأهلي صبور وهايد بارك (Founders) من قبل البنك الأهلي المصري وبنك مصر لتتولى مبيعات وتسويق مشروع "جاردينيا سيتي" وهو ما يعكس مكانة وقوة الشركة على وضع وتنفيذ الخطط التسويقية من أجل تحقيق نسب مبيعات قوية، مشيرا الى أن كمبوند جاردينيا سيتي يحتل موقعا متميزا على طريق السويس ويقدم نحو 19,500 وحدة كاملة التشطيب مجهزة بكافة الاستعدادات للسكن الفوري.

وأضاف احمد صبور الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي صبور للتنمية العقارية ان التحالف مع شركة هايد بارك للتطوير العقاري سيمثل دفعة قوية للسوق العقاري خاصة وان قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، كما ان مشروع جاردينيا مشروع فريد من نوعه من حيث انه يعد من اكبر المشروعات العقارية التي تتضمن وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم لأول مرة بالسوق العقاري المصري وتتوافر فيه كافة عوامل جذب حقيقية للمشتري سواء من موقع متميز كامل الخدمات، بنية تحتية جيدة ومباني مجهزة بأحدث الإمكانيات.

وتابع:"نود أن نعرب عن سعادتنا لاختيار هذا التحالف للقيام بعملية طرح المشروع للبيع بالسوق المصرية . وقد عقبّ عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائلا " ان هذا المشروع سيتيح للأفراد وخاصة من الشباب إمكانية الحصول على وحدات سكنية ملائمة بشروط ميسرة من خلال مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، هذا كما يقوم البنك بتقديم قرض التمويل العقاري ببرامجه المختلفة التي تتناسب مع مختلف الشرائح المجتمعية بشروط وأسعار عائد تنافسية".

وأكد يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن المشروع تتجاوز إجمالي استثماراته إلى 26 مليار جنيه مضيفا أن مشروع جاردينيا سيتي ينطبق عليه جميع شروط مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري مما يتيح للمواطن طرق سداد مريحة تصل إلى 20 عاما، ولهذا حرص بنك مصر والبنك الأهلي على توفير الفرص لحصول الراغبين في شراء الوحدات على تمويل عقاري بإجراءات وشروط سداد سهلة من خلال تخصيص فرق عمل مدربة لخدمة الفئات المستهدفة من المشروع.

وأكد أمين سراج العضو المنتدب لشركة "هايد بارك للتطوير العقاري" أن مشروع "جاردينيا سيتي" يعد أحد أفضل المشروعات على الخارطة العقارية ويطرح نفسه وبقوه على السوق المصري الأن حيث تتمتع جاردينيا سيتي بموقع استراتيجي على محور السويس الحيوي، وعلى مقربة من جميع المناطق والأماكن الحيوية، كما ان جميع الوحدات مشطبة بالكامل و جاهزة للسكن الفوري ، يقام المشروع على مساحة 513 فدان، وتحتل المباني 20% فقط من اجمالي المشروع، ،والتسويق له خلال هذه المرحلة يمثل فرصة لمزيد من الانتعاش للسوق العقاري، وهو ما تقوم به (Founders) كأولى مشاريعها التسويقية بالسوق العقاري.

ولفت سراج إلى أهمية التعاون بين المطورين العقاريين في هذه الفترة التي تحتم تضافر الجهود من اجل تحقيق انتعاشه في السوق العقاري المصري توافقا مع توجه الدولة للنهوض من جديد بجميع القطاعات، مشيرا إلى أهمية وجود شريك قوي مثل " الأهلي - صبور" لما يحققه تلاقى الرؤى من تطوير مجال التسويق العقاري. كما أضاف الدكتور تامر عرفان الرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة الأهلي للتنمية العقارية صبور الى انه لأول مرة يوجد هذا التحالف القوى والفريد بين اقوى بنكين بمصر البنك الأهلي وبنك مصر وكبار المطورين العقاريين شركة الأهلي للتنمية العقارية صبور وشركة هايد بارك للتطوير العقاري والذي يعد بداية للتحالفات القوية التي يحتاجها السوق العقاري المصري خلال الفترات القادمة.

جدير بالذكر أن مشروع "جاردينيا سيتي" يقام على مساحة 513 فدان، يضم المشروع حوالي 19,500 وحدة تبدأ مساحاتها من 120 مترا مربعا، بالإضافة الى منطقة الفيلات تتكون من 100 فيلا مستقلة وحوالي 80 توين هاوس، لإضفاء رفاهية المساحات المتنوعة التي تبحث عنها العائلات كما يضم المشروع مول تجاري مكون من ثلاثة مستويات على مساحة 100 ألف متر مربع، بالإضافة الى مسجد وكنيسه مجهزين لاستقبال قاطني الكمبوند، ونادي رياضي على مساحة 45 فدانا، وفندق فاخر يتكون من 120 غرفة، إلى جانب مدرسة يابانية إنترناشيونال تحتوي على 28 فصلا دراسيا، ومدرسة أخرى قومية تضم 42 فصلا دراسيا.