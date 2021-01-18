نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايركايرو تعلن عن تسير رحلات جديدة إلي الدنمارك والنرويج والسويد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة آيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني عن بدأ فى تسيير 4 رحلات أسبوعيا إعتبارا من 21 فبراير القادم بين كل من الغردقة وشرم الشيخ فى مصر وكوبنهاجن وبيلوند بالدنمارك يتبعها التشغيل الى أوسلو بالنرويج وستوكهولم بالسويد إعتبارا من نهاية مارس 2021.

جاء ذلك فى إطار الجهود التي تبذلها وزارة الطيران المدني لإستعادة الحركة السياحية وفتح أسواق جديدة إلى مدن الجذب السياحى المصرية.

و تأتى هذه الرحلات المنتظمة بالتعاون مع الشركة الأم مصرللطيران من خلال إتفاق المشاركة بالرمز المبرم بين الشركتين والذى يتيح لركاب وعملاء مصرللطيران وإيركايرو إستخدام شبكتى الشركتين حيث يمكن للراكب الجمع بين القاهرة وشرم الشيخ والغردقة فى تذكرة واحدة ليصبح إجمالى تشغيل الشركتين فى المرحلة الأولى 7 رحلات أسبوعيا ترتفع الى 10 رحلات مع بداية جدول صيف 2021.

و على صعيد الأسواق الجديدة تستعد آيركايرو لزيادة رحلاتها بين شرم الشيخ وطشقند بأوزبكستان لتصبح رحلتين أسبوعيا يومى الإثنين والأربعاء من كل أسبوع يضاف اليها رحلتين أسبوعيا بين القاهرة وطشقند إعتبارا من منتصف مايو 2021.

و أكد حسين شريف رئيس مجلس إدارة آيركايرو أن فتح أسواق جديدة تزامنا مع سرعة إستعادة التشغيل الى الأسواق الحالية يأتى ضمن خطة آيركايرو فى ظل توجهات وزارة الطيران المدنى لإتخاذ تدابير تسويقية وبيعية تضمن تدفقات لشرائح متعددة من حركة الركاب تساهم فى عودة الحركة لطبيعتها بالمطارات المصرية والمنتجعات السياحية والصناعات والخدمات المعتمدة على تدفق حركة الركاب.

و تجدر الإشارة الى أن آيركايرو قد تسلمت أولى طائراتها الجديدة من طراز A320Ceo-Sharklet فى شهر نوفمبر 2020 ومن المقرر أن تتسلم الطائرة الثانية من نفس الطراز فى نهاية فبراير 2021 من مصنع شركة آيرباص فى هامبورج بالإضافة الى انصمام ثلاث طائرات أخرى من ذات الطراز فى مايو ونوفمبر 2021 ليصبح أسطول الشركة 12 طائرة بنهاية العام الحالي ضمن خطة تستهدف الوصول الى 19 طائرة حديثة بمنتصف 2024.