مباريات الدوري المصري اليوم

تقام اليوم مباريات في الدوري المصري ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة بطولة الدوري الممتاز.

يدخل فريق غزل المحلة مباراته اليوم الأثنين المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً علي استاد غزل المحلة ،ويحتل غزل المحلة المركز ال12 برصيد 7نقاط من أصل 7مباريات خاضها الفريق،بينما فريق مصر المقصة يحتل المركز السابع برصيد 10نقاط من 7مباريات خاضها الفريق ،ويسعي كل من الفريقين حصد الثلاث نقاط من أجل تحسين وضع كل منهم في جدول المباريات.

وكانت اخر مواجهات فريق غزل المحلة امام فريق أسوان والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1،بينما فريق مصر المقاصة اخر مواجهاته كلنت امام فريق أسوان اياضاً وانتهت بنتيجة 1/0لصالح المقاصة.

وتقام مباراة سيراميكا كيلوبترا امام فريق طلائع الجيش ومن المقرر إقامتها علي استاد السويس ضمن مباريات الجولة الثامنة للمسابقة في تمام الساعة الثانية والنضف ظهراً.

وكانت اخر مواجهات فريق سيراميكا كيلوبترا امام فريق إنبي والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح إنبي ، بينما اخر مواجهات فريق طلائع الجيش امام فريق وادي دجلة والتي انتهت بنتيجة1/0لطلائع الجيش.

ويحتل فريق سيراميكا كيلوبترا المركز الثامن برصيد 8نقاط من أصل 7مباريات خاضها الفريق ،بينما فريق طلائع الجيش يحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري برصيد 4نقاط من أصل 7مباريات خاضها.

ويستضيف فريق الإسماعيلى فريق المقاولون العرب علي استاد الإسماعيلية في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للمسابقة من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً .

وكانت اخر مواجهات فريق الإسماعيلي كان امام فريق الرجاء المغربي في البطولة العربية والتي انتهت بخسارة الدراويش بنتيجة 3/0 ،بينما اخر مواجهات فريق المقاولون العرب كان امام فريق بيراميدز والتي انتهت بنتيجة 3/1 لصالح فريق بيراميدز.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز ال14في جدول مباريات الدوري برصيد 6نقاط من أصل 6مباريات خاضها الفريق،بينما فريق المقاولون العرب يحتل المركز ال17 ويمتلك4 نقاط في رصيدة وذلك من أصل 6مباريات خاضها الفريق ويسعي الفريق اليوم حسم الثلاث نقاط لتحسين مستواه في بطولة الدوري الممتاز وذلك بعد انخفاض مستواه من خلال مواجهاته الأخيره ،حيث تم كشف حالات كورونا في الفريق ويواجه النادي صعوبات في الفترة المقبلة .

