موعد مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد والتشكيل المتوقع

يدخل فريق ارسنال اليوم الأثنين مباراته امام الأثنين فريق نيوكاسل يونايتد ومن المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً المباراة عبر قناة بي أن سبورتس 1 و 2 بتعليق على محمد علي.

تشكيل ارسنال المتوقع:

في حراسة المرمى: بيرند لينو.

في خط الدفاع: هيكتور بيليرين، روب هولدينج، بابلو ماري، كيران تيرني.

في خط الوسط: محمد النني، غرانيت تشاكا، بوكايو ساكا.

في خط الهجوم: اميل سميث رو، بيير إيميريك أوباميانغ، ألكسندر لاكازيت.

تشكيل نيوكاسل يونايتد المتوقع:

حراسة المرمى : ألفونس أريولا.

خط الدفاع : أولا إينا ، يواكيم أندرسون،أولوواتوسين أداربيويو ،أنتوني روبنسون.

خط الوسط : أندري زامبو أنجيسا ، ماريو ليمينا ،إيفان كافاليرو ، توم كيرني،أديمولا لوكمان.

خط الهجوم : أليكساندر ميتروفيتش.

ويحتل فريق ارسنال المركزال11 في ترتيب الدوري ويمتلك في رصيدة 24نقطة من أصل 18مباراة خاضها الفريق،بينما فريق نيوكاسل يونايتد المركز ال15 في ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق.

ويسعي كل من الفريقين حصد الثلاث نقاط اليوم، ويقدم فريق ارسنال في مبارياته الأخير مستوي جيد عن الموسم الماضي من بطولة الدوري الإنجليزي ،ويأمل اليوم في تقديم المستوي المطلوب من جماهير الفريق التي تطمح في تقديم نتيجة مطمئنه ،ويلعب ضمن صفوف الفريق اللاعب الدولي محمد النني والذي يقدم مستوي مميز هذا الموسم وهو من القوام الأساسية للفريق.

والجدير بالذكر أن كانت اخر مواجهات فريق ارسنال كان امام فريق كرستال بالاس والتي انتهت بالتعادل السلبي ،بينما اخر مواجهات فريق نيوكاسل يونايتد كان امام فريق شيفليد يونايتد والتي انتهت بنتيجة 1/0 لصالح شيفليد يونايتد.

وتم فسخ عقد لاعب فريق ارسنال مسعود اوزيل عقدة مع النادي ورحيله الي نادي فنبربخشة التركي.

وقد وأوضحت صحيفة "فاناتيك" الرياضية، أنه من المقرر أن تهبط الطائرة التي تنقل لاعب ارسنال السابق مسعود أوزيل الي فريق فنبربخشة التركي ،حيث يأمل اللاعب في تقديم مستوي جيد مع فريقة الجديد بعد رحلتة الطويلة مع فريق ارسنال والذي من خلالة قدم مشوار مميز خلال مسيرته في الدوري الإنجليزي وفي الدوري الاسباني من خلال فريق ريال مدريد.

