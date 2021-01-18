محمد الحسيني: فساد المواقف يتطلب تقديم استجواب برلماني

قال النائب محمد الحسيني أن لجنة الإدارة المحلية التي يتولى منصب الوكيل فيها، حافظت على أداء لم يتوقف ليل نهار لتحقيق علاقة رشيدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأنه لدينا 5 ملفات قولنا لو كانت الحكومة جادة لعملت في تلك الملفات، على سبيل المثال المحاجر والإعلانات والمواقف، و بها مليارات مهدة تضيع.

واستطرد: كنا نطلع الحكومة بالصوت والصورة على الوضع لمزيد من الأنضباط واسترداد قوة الدولة المصرية على الأرض، وفي جزئية المواقف تحديدا على مستوى مصر، فإنها تستدعي تقديم استجواب برلماني خاص بالمواقف فقط، ورغم ماتجمعنا بالوزراء من علاقة إنسانية، لكن مقتضيات مصلحة الدولة أن نسألهم عما يدور في 27 محافظة.

وكان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي استعرض إنجازات الحكومة خلال الجلسة العامة و قال أن عمر الحكومة عامين و النصف لافتا الى التحديات التي يواجهها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا مضيفا " الجائحة قاسية و تلقي بظلالها على العالم

و عرض رئيس الوزراء الإنجاز في المجال الأمني قائلا " هناك إنجازات في ملف الامن القومي بتحقيق الاستقرار الأمني و حرصت الحكومة على تعزيز جاهزية القوات المسلحة للتأمين و حماية الامن القومي المصري و مكافحة البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية .

و قال رئيس الوزراء و نجحت الحكومة في الحفاظ على الامن المائي للوطن و التوسع في انشاء و تطوير الصرف الصحي و المياة المعالجة الثنائية و الثلاثية المطورة.