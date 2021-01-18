سفيرة مصر في طشقند تلتقي بعض أعضاء الجالية المصرية في أوزباكستان

التقت السفيرة أميرة فهمى سفيرة جمهورية مصر العربية فى طشقند مع بعض أعضاء الجالية المصرية فى أوزبكستان خلال حفل نظمته فى دار سكن السفيرة فى طشقند، وذلك بحضور كافة أعضاء السفارة المصرية.

وقد تناول اللقاء المشكلات التى تواجهها الجالية ومقترحاتهم لتطوير الخدمات التى يقدمها القسم القنصلى بالسفارة، والانشطة التى يقوم بها اتحاد المصريين فى أوزبكستان، فضلاً عن تطلع الجالية لإعادة فتح المركز الثقافى المصرى فى طشقند.

وأكدت السفيرة على الاستعداد الدائم للسفارة للمساعدة فى تذليل العقبات التى قد يواجهونها لكون رعاية مصالح المصريين فى الخارج على رأس أولويات وزارة الخارجية. ونوهت من ناحية أخرى إلى الدور الهام للمصريين فى الخارج لنقل صورة إيجابية ومشرفة عن مصر من خلال تفاعلهم مع المجتمع الأوزبكي، حيث أن كل مواطن مصرى هو سفير لبلاده كلٌ فى موقعه، مؤكدة على قدم وقوة العلاقات الثنائية بين مصر وأوزبكستان.

وقد أشاد أعضاء الجالية بأداء أعضاء السفارة وتفاعلهم مع الجالية لاسيما خلال فترة الاغلاق التام فى اوزبكستان العام الماضى.