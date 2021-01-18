مصر ترسل طائرة مساعدات طبية للمملكة الأردنية الهاشمية

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتقديم يد العون للدول الصديقة والشقيقة لمواجهة تداعيات أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد . أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية محملة بشحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية التى تم تجهيزها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان متجهة إلى المملكة الأردنية الهاشمية وذلك للوقوف بجانب الشعب الأردنى الشقيق فى مجابهة إنتشار فيروس كورونا . تأتى تلك المساعدات إنطلاقاً من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها من الدول العربية والتضامن والتعاون الكامل معهم فى مواجهة المحن والأزمات .

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