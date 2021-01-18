نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملات موسعة بالجيزة لرفع الإشغالات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى ضوء تنفيذ تكليفات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الاحياء والمراكز والمدن، بشان الحملات على مدار الساعة تحقيق الانضباط بالشارع شهدت أحياء ومراكز محافظة الجيزة حملات موسعة لاعادة الانضباط للشارع.

ففى حى جنوب الجيزة، تم رفع 140 حالة إشغال للمقاهى والمحلات للتعدى على حرم الطريق العام بشارع البحر الأعظم والمحطة وأعلى نفق الأهرام

وفى حى العمرانية تم رصد اعمال حفر بدون تصريح بشارع مهران، وتم التحفظ على جميع المعدات بالموقع واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اتجاه المخالف لردع المخالفين كما تم غلق عدد 2مقهى بشوارع اهل الخير والنادى الرياضى بعد ضبطه بتقديم الشيشة للمواطنين بالمخالفة للإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا إلى جانب التحفظ على دراجات بخارية بشارع مهران، وذلك لإنتظارها أعلى الرصيف بالمخالفة لقرار السيد اللواء محافظ الجيزة الخاص بحظر انتظار المركبات أعلى الأرصفة.

فى حى العجوزة تم شن حملات لرفع الاشغالات، أسفرت عن غلق وتشميع مطعم سياحى بشارع شهاب وكلبشة عدداً من السيارات التابعة للمعارض لتعدية على حرم الطريق العام وإنتظارها أعلى الأرصفة بنطاق حى العجوزة كما تم غلق وتشميع محل ملابس بشارع جمال عبد الناصر بالحوامدية.

وفى مركز الواحات تم ازالة تعديات على اراضى املاك الدولة لعدد 2 حجرة تحت الانشاء بقرية العجوز الى جانب غلق وتشميع عدد من المقاهى بقرية القصر لعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وفى حى الهرم قامت ادارة المرافق بإصلاح كسر بـ 3 مواسير مياه بشوارع سلامه وأبو الفتوح واللبينى

وفى حى الدقى تم البدء فى اعمال تطوير ورفع كفاءة سور شارع السودان فى ضوء توجيهات السيد محافظ الجيزة بتطوير شامل لشارع السودان.

وفى منشأة القناطر تم تحرير 24 محضر مخالفة خلال حملات رفع الإشغالات الى جانب افتتاح دورات تدريب مهنى لحرفتى الكهرباء والخياطة لاهالى قرية ام دينار والقرى المجاورة لها.

وفى حى الطالبية: تم غلق وتشميع مطعم مشويات ومحل بيع للدواجن بشوارع ابن سينا وعز الدين عمر ورفع 100 حالة إشغال وشن حملات للتأكد من الإلتزام بإرتداء الكمامات بالمولات والمحلات.