إزالة تعديات ورفع إشغالات.. حملات موسعة لضبط الشوارع فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان محافظة الجيزة اليوم، أنه فى حى جنوب الجيزة تم رفع 140 حالة إشغال للمقاهى والمحلات للتعدى على حرم الطريق العام بشارع البحر الأعظم والمحطة وأعلى نفق الأهرام.

وفى حى العمرانية تم رصد أعمال حفر بدون تصريح بشارع مهران وتم التحفظ على جميع المعدات بالموقع واتخاذ كل الاجراءات القانونية تجاه المخالف.

كما تم غلق مقهى بشوارع أهل الخير والنادى الرياضى بعد تقديمه الشيشة للمواطنين بالمخالفة للإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا إلى جانب التحفظ على دراجات بخارية بشارع مهران، لانتظارها أعلى الرصيف بالمخالفة لقرار محافظ الجيزة الخاص بحظر انتظار المركبات أعلى الأرصفة.

وفى حى العجوزة، تم شن حملات لرفع الإشغالات أسفرت عن غلق وتشميع مطعم سياحى بشارع شهاب وكلبشة عددا من السيارات التابعة للمعارض لتعدية على حرم الطريق العام وإنتظارها أعلى الأرصفة بنطاق حى العجوزة، كما تم غلق وتشميع محل ملابس بشارع جمال عبد الناصر بالحوامدية.

وفى مركز الواحات تم إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة لحجرتين تحت الإنشاء بقرية العجوز إلى جانب غلق وتشميع عدد من المقاهى بقرية القصر لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وفى حى الهرم أصلحت إدارة المرافق كسرا بـ3 مواسير مياه بشوارع سلامة وأبو الفتوح واللبينى.

وفى حى الدقى تم البدء فى أعمال تطوير ورفع كفاءة سور شارع السودان فى ضوء توجيهات محافظ الجيزة بتطوير شامل لشارع السودان.

وفى منشأة القناطر تم تحرير 24 محضر مخالفة خلال حملات رفع الإشغالات إلى جانب افتتاح دورات تدريب مهنى لحرفتى الكهرباء والخياطة لاهالى قرية ام دينار والقرى المجاورة لها.

وفى حى الطالبية، تم غلق وتشميع مطعم مشويات ومحل بيع للدواجن بشوارع ابن سينا وعز الدين عمر ورفع 100 حالة إشغال وشن حملات للتأكد من الإلتزام بإرتداء الكمامات بالمولات والمحلات.