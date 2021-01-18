صور.. جمعة من أولى فعاليات بناء الوعى: التطرف اليمينى واليسارى خطر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت تحت عنوان "قراءة فى تاريخ التطرف ومخاطره"، وشارك فيها الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير جريدة الأخبار، والكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، والدكتور محمد الباز رئيس تحرير جريدة الدستور، بحضور الإعلامى نشأت الديهى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأحمد عطية صالح رئيس تحرير اللواء الإسلامى، ونخبة مختارة من الأئمة والواعظات.

وفى بداية الندوة أكد محمد مختار جمعة، وفقا لبيان صحفى للأعلى للإعلام، أن اليوم يعتبر "يوم تاريخى" بالنسبة للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بسبب وجود هذه الكوكبة من المفكرين وكبار الكتاب الوطنين، مضيفًا أنهم صانعى ثقافة ووعى من خلال أفكارهم أو من خلال المؤسسات الكبرى التى يترأسونها.

وأضاف أن المفاهيم السياسية أو الدينية قد تختلف "وإنما يجمعنا فى النهاية رابط واحد وهو حب الوطن ومصلحته"، وقال: يمكن أن نختلف فى القضايا التفصيلية لكن يجمعنا العمل من أجل وطننا مصر فالمصلحة الوطنية هى الجامع المشترك لنا جميعًا، فهناك اختلاف فى الأديان ولكن لا يوجد اختلاف على حب الوطن.

وتابع: التطرف بطرفيه الحادين المتناقضين خطر كبير سواء كان يمينًا أو يسارًا، فالمتاجرة بالدين والخطاب الدينى هو تتطرف يمينى يتخذ من الأديان ستارًا سواء كان عن قصد أو سوء فهم وعلينا تصحيح سوء الفهم ومواجهة سوء القصد، لأن مخربين الأوطان يكافئون على ذلك، كذلك فالتطرف اليسارى وهو الفهم الخاطئ لمفاهيم الحرية والتى يطلق عليها الفوضى الخلاقة أو المتاجرة بحقوق الإنسان، كما أن الالحاد فى الوطن العربى هو ممول وموجه لضرب المفاهيم الصحيحة للدين.

وأوضح أن من يتاجرون بالدين للوصول إلى السلطة سواء بسوء قصد أو سوء فهم يضرون بمصالح وطنهم، ومفهوم الجهاد واسع جدا فهناك جهاد بالدعوى وجهاد بالقتال، والجهاد فى عصرنا الحالى هو إعلان الدولة حالة التعبئة العامة، وقال: أطلقنا استراتيجية بناء الوعى ونعمل مع كل الشركاء الوطنين على نجاحها، ونواجه توظيف الأيدولوجيات اليمينية واليسارية.

وأشار إلى أن هناك 5 واعظات و6 أئمة سيسافرون إلى السودان نهاية الشهر الجارى، ويجوبون الولايات المختلفة على مدار 12 يوما، لنشر التعاليم الصحيحة لديننا الحنيف، وكان هناك 15 مجموعة من أئمة السودان فى مصر خلال الأيام الماضية وحضروا عده ندوات حول الخطابة، وهناك تعاون كامل مع الجانب السودانى، والغرض فى النهاية هو تحويل الوعى بمفاهيم وتعاليم الدين الصحيحة من ثقافة النخبة إلى ثقافة الشعب.

ومن جهته أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، أن استعادة الوعى يأتى من خلال الفهم الصحيح لتعاليم الإسلام والمسلم الحق هو من تسكن داخله روح حب الحياة والجمال والسكينة، فتعاليم الدين الصحيحة تغرس فى النفوس هذه المعانى الجميلة لأن المسلم الصحيح لا يرى فى الحياة إلا القيم العليا والمعانى السامية فلا تراق الدماء ولا تنثر الأشلاء، فالمسلم الصحيح ليس هو من تدون عنه الأدبيات السوداء.

وأضاف أن بعض الجماعات المتطرفة أرادت أن يكون الإسلام سلطة أو حكم يريدون اعتلائه، وأطلقوا الفتاوى المتطرفة التى تنطق باسم الإسلام زورًا وبهتانًا حتى حاولوا اختزال الإسلام فى القتل، ولم يأت فى أذهانهم كيف تكون صورة المسلمين، وأوضح أن المسلم الحقيقى هو من يقاوم التطرف ويتصدى له، فالإسلام دين ودولة وليس دين وسلطة.

وتابع: أتذكر فى أواخر الأربعينيات قام فؤاد سراج الدين وزير الداخلية آن ذاك باستدعاء حسن البنا وسأله هل أنتم جماعة دينية أم سياسية لأنه لا يمكن أن تجمعوا بين الإثنين لأنكم تظلمون أنفسكم والإسلام، ولم يرد البنا ولكن رد أعضاء جماعته بعد أحداث يناير بعدما انطلقوا قتلا فى أبناء الشعب من أجل الوصول إلى حكم البلاد ولكن الله أراد أن تأتى ثورة 30 يونيو ليستعيد المصريون وطنهم من أيدى تلك الجماعة، فالجماعة لم تتعامل مع أى نظام إلا وحدث صدام لأن المجتمع ينطوى تحت مظلة الهوية الوطنية الواحدة، وهم يتعاملون إخوان مسلمين وغير إخوان مسلمين.

وقال: أستغرب من يتحدث عن مصالحة بين الدولة والجماعة الإرهابية، فكيف تتصالح الدولة مع أبنائها لأن المصالحة تكون مع الأجنبى فقط، فهل لأحد الأبناء أن يعقد صلح مع والده، فجميع من يعيش فى مصر ويحترم قوانينها يتمتع بحقوقه كاملة فعدد أعضاء الجماعة الذين ارتكبوا أعمال عنف قليل جدا ويجب أن يلقوا جزائهم أما الباقى فيعيشون فى مصر ويتمتعون بجميع حقوقهم دون أى تميز، ومصر لا تميز أبدا بين أبناءها.

وأشار إلى أنه يجب أن تمضى الحياة وفقًا للتعاليم الإسلامية، فالإسلام الصحيح ليس دين سلطة لأن السلطة لها ألاعيبها فمن أراد السلطة والسياسية فليلعب سياسة فقط ولا يستخدم مفاهيم الدين، فالمسلم لا يغتاب ولا يغتال.

وأكد الكاتب الصحفى خالد ميرى، أن الوعى الصحيح يستلزم بذل الكثير من الجهد، للوصول لرؤية متكاملة لبلادنا التى هى أقدم بلد وحضارة عرفها العالم أجمع، مضيفًا أن حضارتنا التى تمتد لسنوات طويلة جدًا جزء منها الوسطية والاعتدال فمصر لم تعرف التطرف إلا بعد نشأة جماعة الإخوان الإرهابية على يد المخابرات البريطانية فى العشرينيات، ومصر دائمًا ما كانت أساس الوسطية فى العالم الإسلامى وكانت ومازالت تدافع عن الدين من خلال الأزهر الشريف الذى يعد قبلة الاعتدال فى الإسلام منذ نشأته.

وأضاف أن جميع قادة الفكر المتطرف ظهروا من خلال جماعة الإخوان الإرهابية، وبسببهم ينظر العالم للإسلام على أنه دين تطرف وإرهاب، بل تحول النظرة من مجرد اتهام للإسلام بأنه دين للإرهاب إلى أنه خطر شديد جدًا على العالم أجمع، ولذلك يجب العمل على تصحيح مفاهيم الدين وتوضيح الحقيقة ومواجهه الجماعات التى تستغل الدين للوصول إلى السلطة وقد رأينا فى أحداث يناير كيف عملت جماعة الإخوان الإرهابية على استغلال الدين للوصول للحكم وهو ما كان قد يؤدى إلى سقوط الدولة المصرية ولكن شاء الله أن تأتى ثورة 30 يونيو لتنقذ الوطن من براثن تلك الجماعة الإرهابية.

وقال: أود أن أشكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الأوقاف على مبادرة رفع الوعى لأننا فى حرب تستهدف وعى الشعب وتستغل الدين وتتاجر به ولذلك يجب مواجهة ذلك ونوضح للعالم أجمع أن الدين الإسلامى يساعد الإنسانية ويده بيضاء على العالم أجمع، وأوروبا لم تخرج من الظلام إلا بعدما استعانت بأفكار الدين الإسلامى الحنيف.

ومن جهته قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، أن معركة الوعى لا يمكن أن ننتصر فيها بثقافة الدعاة فقط، فالمعركة الكبرى مع تراثنا من الكتب لأن الجماعات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة، تعتمد فى أيديولوجياتها الدموية على الكتب التراثية، داعيا إلى ضرورة تنقيتها، مشدداً على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما طالب بتجديد الخطاب الدينى، كانت لديه رؤية واضحة طالب فيها بضرورة تنقية التراث من كتب التراث، وإعادة قراءتها بمنظور صحيح.

وأضاف أنه من المؤسف أن التفسيرات التى تحرض على موت الأبرياء موجودة فى كتب لم يتم تنقيتها، ولذلك يجب العمل على تجديد الكتب والمراجع لأنها معركة حقيقة لمواجهة عمليات تجنيد الشباب.

وتابع أن التنظيمات الإرهابية عندما كانت تهاجم محال الذهب وشرائط الفيديو خلال حقبة الثمانينات، كانوا يعتمدون على فتاوى وروايات موجودة داخل كتب التراث، لم تصنف فى وقت صدورها، ولازالت الجماعات المتطرفة تعتمد عليها فى تحليل وإجازة سفك الدماء والاستيلاء على مال الغير وسلب الحقوق، موضحا أن الدولة المصرية لن تصل إلى مبتغاها من القضاء على الإرهاب فى الداخل وحماية الدماء والأرواح والأعراض، إلا من خلال تنقية كتب التراث من الفتاوى والآراء المتطرفة والمغلوطة، التى اعترف الكثير من علماء الدين بأنها إسرائيليات تم وضعها لهدم الدين الإسلامى ورسالته السماوية السامية، مشددا على أن حماية عقول الشباب والوعى، ستستمر مالم يتم اتخاذ القرار الجرئ الشجاع بتنقية الكتب التراثية من الشبهات الموضوع بها.

وقال إن معركة الوعى لا يمكن الانتصار فيها بعدد وثقافة الدعاة فقط، ولكن المعركة أيضا مع تراثنا من الكتب وتفسيرها بما يناسب العصر، مؤكداً أن الكتب والمراجع مليئة بأفكار قد تقود هذه الجماعات للتطرف، ومن المؤسف أن هناك مفاهيم وأفكار وفتاوى موجودة فى الكتب ولم تصنف فى زمانها مثل فتوى التترس، مطالبا بالتجديد للكتب التى لها علاقة مباشرة ويتعامل معها جماعات التطرف.

وأوضح أن الجيل الحالى شاهد على ظلم جماعات التطرف، وضمان استمرار معركة الوعى لابد من صدور قرار شجاع بمراجعة كثير من كتب التراث ولكن للأسف هناك فريق من بيننا يقف حائلا بين ذلك، فنحن فى حاجة إلى قراءة جديدة تناسب عصرنا، مشيدا بدور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى ذلك الأمر.

ومن جانبه تساءل الإعلامى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة الدستور: لماذا لم تتم الاستجابة الكاملة لدعوة الرئيس لتجديد الخطاب الدينى؟ مضيفا أنه لو تم عمل بحث عابر لعدد المرات التى تحدث فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تجديد الخطاب الدينى لوجدنا أنه دعا أكثر من 36 مرة فى عدد من الأحداث العالمية.

وأضاف أن الجهود التى تسعى إليها المؤسسات هى جهود فردية، وأن وزارة الأوقاف ودار الإفتاء لهما جهودهما الواضحة فى تجديد الخطاب الدينى، مشيرا إلى أن الدين جاء كوسيلة لإسعاد البشرية، ولم يأتِ للتقييد ولا التعذيب، وعكس ذلك يعتبر خللا ناتجا عن أزمة كبيرة فى الوعى، وهو موضوع ندوة اليوم.

وأشار الباز إلى أن مشكلة الوعى تتمثل فى هؤلاء الذين تطرفوا بالدين وفرضوا وجهة نظرهم ورؤيتهم على الناس، والأخطر من ذلك أنهم كتبوا تاريخهم كما يحلو لهم، متابعا: "فمثلا سيد قطب، أحد أكبر دعاة الدم فى التاريخ، كُتب عنه أنه الشهيد سيد قطب، لذلك الجماعات المتطرفة نجحت فى كتابة تاريخها المزيف الذى قدمته للناس، وأنه من السهل جدا بناء الوعى المضلل وتضليل الناس، ولكن من الصعب تصحيح الوعى المضلل"، مشيدا بالجهد المبذول فى وزارة الأوقاف ودار الإفتاء نحو عملية التجديد.

ودعا المجلس الأعلى للإعلام أن يتعاون مع عدد من المؤسسات فى الدولة وتشكيل لجنة من أساتذة الجامعات لكتابة تاريخ الجماعات الإسلامية وكشف زيفهم وفضائحهم، فالجماعات الإرهابية نجحت فى ادّعاء دور المظلومية وأن الإعلام مضلل ويهدف لتشويه صورتها، مؤكدا أن الحياد مع الجماعات المتطرفة سيدينهم ويفضحهم.

وأعلن المجلس عن إطلاق موسوعة تثقيفية تتكون من خمسة أجزاء، تحت عنوان "المضللون"، وهى تشمل تاريخ الجماعات الإرهابية من بدايتهم حتى الآن، وتضم دور المؤسسات الدينية فى التعامل مع تلك الجماعات، وعددا من آراء المفكرين والمثقفين والدعاة.

وفى نهاية الندوة كرم مختار جمعة، الكاتب الصحفى كرم جبر والكاتب الصحفى خالد ميرى والكاتب الصحفى خالد صلاح والدكتور محمد الباز والإعلامى نشأت الديهى والكاتب الصحفى أحمد عطية صالح، وأهداهم موسوعة الحضارة الإسلامية.