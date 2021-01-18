نائب بالشيوخ: إدراج أمريكا لحركة حسم على قوائم الإرهاب صفعة قوية للإخوان

جدة - نرمين السيد - أشاد النائب محمد الرشيدى عضو مجلس الشيوخ، بإعلان وزارة الخارجية الأمريكية، إدراج حركة حسم رسميًا على قوائم التنظيمات الإرهابية الأجنبية وهى التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك وفقًا للقسم 219 من قانون الهجرة والجنسية.





وأضاف النائب فى بيان صحفى، أن العالم أصبح يعلم حجم خطورة هذه الجماعة الإرهابية بل والحركات والكيانات الإرهابية بشكل عام، معتبرا أن القرار بمثابة ضربة جديدة و"صفعة قوية" لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع الجهات التابعة لها، وأن الإسلام تم تشويه بسبب هذه الجماعات الإرهابية وجميع الكيانات والتنظيمات التابعة لها.

وأكد الرشيدى أن هذا القرار هو بداية لتقييد جماعة الإخوان على المستوى الدولى وإضعاف جميع الكيانات الإرهابية، فمصر حاربت منذ عدة سنوات هذه التنظيمات بمفردها ونيابة عن جميع الدول، مؤكدا تورط حركة حسم والقائمين عليها فى الكثير من العمليات المسلحة فى مصر.

وأشار إلى أن هذا القرار يساند دور الدولة المصرية فى مكافحة الإرهاب، معربا عن تعجبه من عدم إدراج الإدارة الأمريكية لجماعة الإخوان فى قوائم الإرهابيين حتى الآن ومصادرة ممتلكاتها وأموالها، قائلا: "الإدارة الأمريكية اعترفت بشكل صريح بأن حركة "حسم" حركة إرهابية وهى تابعة لجماعة الإخوان وليست منشقة عنها".