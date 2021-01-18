وأضاف النائب فى بيان صحفى، أن العالم أصبح يعلم حجم خطورة هذه الجماعة الإرهابية بل والحركات والكيانات الإرهابية بشكل عام، معتبرا أن القرار بمثابة ضربة جديدة و"صفعة قوية" لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع الجهات التابعة لها، وأن الإسلام تم تشويه بسبب هذه الجماعات الإرهابية وجميع الكيانات والتنظيمات التابعة لها.
وأكد الرشيدى أن هذا القرار هو بداية لتقييد جماعة الإخوان على المستوى الدولى وإضعاف جميع الكيانات الإرهابية، فمصر حاربت منذ عدة سنوات هذه التنظيمات بمفردها ونيابة عن جميع الدول، مؤكدا تورط حركة حسم والقائمين عليها فى الكثير من العمليات المسلحة فى مصر.
وأشار إلى أن هذا القرار يساند دور الدولة المصرية فى مكافحة الإرهاب، معربا عن تعجبه من عدم إدراج الإدارة الأمريكية لجماعة الإخوان فى قوائم الإرهابيين حتى الآن ومصادرة ممتلكاتها وأموالها، قائلا: "الإدارة الأمريكية اعترفت بشكل صريح بأن حركة "حسم" حركة إرهابية وهى تابعة لجماعة الإخوان وليست منشقة عنها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب بالشيوخ: إدراج أمريكا لحركة حسم على قوائم الإرهاب صفعة قوية للإخوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.