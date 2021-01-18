جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى، والتى شهدت استعراض محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عرض إنجازات وزارته.
وقال عبد القوى إن الانتخابات الخاصة بالإدارة المحلية معطلة أيضا لعدم خروج القانون المنظم للإدارة المحلية، مضيفا: "عشمنا أن يصدر مجلس النواب الحالى خلال الفترة المقبلة هذا القانون".
وشدد البرلمانى على ضرورة التصدى لعدد من الملفات ومنها الأسواق العشوائية والتى اعتبر أنها تمثل إهدار للمال العام فضلا عن كونها أماكن للتلوث، بجانب أيضا ملف المواقف العشوائية، والطرق الداخلية التى وصفها بـ "المٌهلهله".
وأشار عبد القوى إلى أهمية المعالجة السريعة لملف النظافة، مشيرا إلى أن المخصصات المالية لها فى المحافظات غير كافية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب طلعت عبد القوى يطالب وزير التنمية المحلية بالتصدى للأسواق العشوائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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