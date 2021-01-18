صبورة السيد رافضة اتهام الفنانين بالفساد: وطنيون يعشقون تراب الوطن

جدة - نرمين السيد - وقالت النائبة: "الفنانون وطنيون يعشقون تراب الوطن"، مؤكدة أن الفن المصرى والفنانين دائما داعمين للدولة المصرية فى كل خطواتها.

وأشارت إلى أن كل فنانى مصر لديهم رغبة ملحة دائما فى المشاركة من أجل مصلحة الوطن، قائلة: "الفنانين هم القوى الناعمة التى تدعم الدولة فى مواجهة الأزمات وتوصيل المعلومة للشعب وتوعيته، وكذلك نرسخ لديه الانتماء للوطن".

كان النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، فى جلسة الأمس، دعا إلى ضرورة الخصم من رجال الأعمال والمستثمرين والفنانين لدعم صندوق أسر الشهداء والمصابين.

وقال عبد الستار خلال الجلسة العامة للبرلمان: "الشهداء ضحوا بأرواحهم علشان الشعب المصرى بالكامل، علشان كده إزاى ناخد من الموظفين ونسيب رجال الأعمال".

وطالب النائب أن يتم النص على الخصم من الفنانين، متابعا: "مش هنسيب كده الفنانين وهما بيسعوا فى الأرض فسادا من غير ما يدفعو ضريبة الشهداء".