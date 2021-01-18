بحثت التعاون الثقافي| سفيرة مصر لدى نيوزيلندا تلتقي مع الرئيس التنفيذي لمتحف Te Papa

التقت دينا الصيحي، سفيرة مصر لدى نيوزيلندا، اليوم الاثنين، كورتيني جونستون "Courtney Johnston" الرئيس التنفيذى لمتحف تي بابا Te Papa بالعاصمة ولينجتون، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون مع المتحف، فضلًا عن تبادل وجهات النظر حول أفضل الطرق لإقامة فعالية ثقافية مشتركة، وذلك للتعريف بالثقافة المصرية.

ومتحف تي بابا (Te Papa) "متحف نيوزيلندا الوطني"، هو متحف مجاني ومكان مناسب للتعرف على التاريخ الاجتماعي والطبيعي لنيوزيلندا.

وينصح دائما بزيارته بسبب جماله وجمال المعروضات الفنية الموجودة فيه، فهو يحتوي على الكثير من اللوحات الفنية والتماثيل والمنحوتات والمجسمات وغيرها الكثير. ويساعدك في التعرّف على كنوز وقصص هذا البلد الرائع.