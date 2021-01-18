مستجدات حديقة الحيوان.. تحنيط الفيل نعيمة.. وكشف سبب نفوق "الزراف" زيزو

أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان ، أنه جار تحنيط الفيلة نعيمة، وسيتم عرضها فى المتحف الحيواني بالحديقة، بالحجم الطبيعي .
وكشف " رجائي" خلال تصريحات لـ"دوت الخليج "، سبب وفاة ذكر الزراف "زيزو" بعد التشريح والذى توفى خلال الفترة الماضية، قائلا: "هو جاى ضعيف من جنوب افريقيا أصلا، لذا لم يتحمل الظروف الجوية فى مصر، والتى تختلف عن جنوب افريقيا".
وأضاف "رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان " أن الزرافة التى نفقت كانت صغيرة فى الحجم وتبلغ سنة ونصف فقط، ونظرًا لأنه حيوان حساس لم يتحمل عملية تغيير البيئة والنقل .
وأشار إلى أن بيت الزرافة مصمم من الخشب لحمايتها من موجات البرد، ويتم فرشه بالكامل بقش الأرز، لافتا إلى أن بيت الزرافة يحيطه الأشجار الكثيفة العالية التى تحميها من موجات الرياح.
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