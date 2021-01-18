مهاجم الفنانين يتراجع.. النائب رياض عبد الستار: الشكر والتقدير للفن الهادف

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمته خلال الجلسة العامة، تعقيبا على حالة الغضب التى أثيرت بسبب كلمته فى جلسة أمس والتى شهدت هجوما على الفنانين، بقوله: "مش هنسيب كده الفنانين وهما بيسعوا فى الأرض فسادا من غير ما يدفعوا ضريبة الشهداء"، أثناء مناقشة إنشاء صندوق تكريم الشهداء وأسرهم.

ووجه فى كلمته بعدما أشار له رئيس المجلس بالحديث، لاسيما بعد واقعة الأمس: الشكر والتقدير للفن الهادف.

وشهدت كلمة النائب رد فعل غاضب من جانب الفنانين، وأعلن نقيب الفنانين، أشرف زكى تقديم شكوى لرئيس مجلس النواب، للاعتراض على ما قاله النائب.