جهود مجابهة كورونا.. إعادة المصريين وإطلاق خط ساخن وحظر الطيران

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الإطار أصدر مجلس الوزراء، تقريرا مفصلا بالإجراءات المتخذة فى هذا الصدد، والتى تمثلت فى نجاح الحكومة بتاريخ 3 فبراير 2020 فى إعادة ما يزيد عن 300 مصرى مقيم بمدينة وهان الصينية بؤرة تفشى فيروس كورونا، حيث تم التأكيد من خلوهم من الإصابة بعد إجراء حجر صحى لمدة 14 يوما بمحافظة مطروح.

كما تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى فى 24 فبراير 2020 وبعضوية الوزراء المعنيين لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، وتلقى تقارير متابعة على مدار الساعة، بالإضافة إلى رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحى بمنافذ الدخول.

كما أطلقت الوزارة خلال شهر فبراير الخط الساخن 105 المخصص لتلقى الاستفسارات والبلاغات عن الحالات المصابة أو المشتبه فى إصاباتها، بالإضافة إلى طرق الوقاية والتعرف على أعراضه.

كما عملت الحكومة على تتبع الباخرة السياحية فى أسوان يوم 4 مارس، للتقصى الوبائى، وفحص ومناظرة جميع المتواجدين على متن الباخرة، كما تم مراجعة بيانات مستشفيات العزل فى أسوان وتبيع عدم وجود أى حالات إصابة.

وتم تعليق جميع الفعاليات التى تتطلب تواجد تجمعات كبير للمواطنين مثل الحفلات الفنية والشعبية والموالد والمعارض، وتخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية، بالإضافة إلى غلق دور العبادة وقاعات الأفراح، وحظر حركة الطيران.