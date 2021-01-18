عاجل .. المركز المصرى يؤسس وحدة للدراسات البرلمانية

جدة - نرمين السيد - وأكد المركز، بحسب بيان له، اليوم الإثنين، أن وحدة الدراسات البرلمانية إضافة جديدة لوحدات المركز التى قدمت إسهامات بحثية وأكاديمية جادة ومؤثرة خلال السنوات الماضية.

وأوضح "المصرى للدراسات الاستراتيجية"، أن جميع التجارب البرلمانية حول العالم يواجه فيها الأعضاء مهمة شاقة تتمثل فى كيفية الوصول إلى المواد الموثوقة والموجزة التى تقدم قراءة جادة وتحليلا للحقائق ذات الصلة، وهو ما تسعى وحدة الدراسات البرلمانية إلى التعامل معه بنمط متكامل يتواكب مع عديد من التجارب الحديثة الموجودة فى مصر حاليا.