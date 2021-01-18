وزير التموين بالبرلمان : احتياطى القمح وصل لـ 5 شهور والسكر لـ 3

وعبر المصيلحى عن سعادته -خلال إلقاء بيانه أمام مجلس النواب- اليوم الاثنين، بأن الاحتياطى الإستراتيجى من القمح وصل إلى 5 شهور و3 شهور للسكر، ولدينا تأمين للأرز حتى الموسم القادم، أما الزيت فقال المصيلحى : نستورد 95 % ولدينا احتياطى للكفاية الإنتاجية.
وأوضح المصيلحى : "لدينا توفر فى اللحوم الطازجة والمجمدة، قاربت على اكتفاء الذاتى فى الثروة الداجنة، وأكد أن هذا لم يكن يحدث إلا بوجود رؤية إستراتيجية، واليوم نحن فى موقف متميز وإتاحة السلع فى السوق ولم نعد نسمع لأى احتكارات للسلع الإستراتيجية".
وأكد المصيلحى أن متوسط أسعار السلع ثابتة، ولم يتغير بالنسبة للدواجن واللحوم الطازجة، مشيرا إلى اللحوم السودانية الطازجة يتم نقلها بمبردات ويتم بيعها فى المستهلكات بـ 85 جنيه للكيلو، وتم تخفيض كيلو الدواجن من 37جنيه إلى 30 جنيه.
وأشار إلى حجم السعة التخزينية فى الصوامع زادت إلى 500 ألف طن تخزين، موضحا أنه كان من المهم زيادة السعات التخزينية.
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