وزير التموين بالبرلمان : احتياطى القمح وصل لـ 5 شهور والسكر لـ 3

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إن الهدف الإستراتيجى الأول هو حماية الأمن القومى المصرى وخاصة الأمن الغذائى، مشيرا إلى أنه كان متوسط الاحتياطى الإستراتيجى شهر أو شهرين وكان الهدف أن يكون الاحتياطى الإستراتيجى 3 شهور.





وعبر المصيلحى عن سعادته -خلال إلقاء بيانه أمام مجلس النواب- اليوم الاثنين، بأن الاحتياطى الإستراتيجى من القمح وصل إلى 5 شهور و3 شهور للسكر، ولدينا تأمين للأرز حتى الموسم القادم، أما الزيت فقال المصيلحى : نستورد 95 % ولدينا احتياطى للكفاية الإنتاجية.

وأوضح المصيلحى : "لدينا توفر فى اللحوم الطازجة والمجمدة، قاربت على اكتفاء الذاتى فى الثروة الداجنة، وأكد أن هذا لم يكن يحدث إلا بوجود رؤية إستراتيجية، واليوم نحن فى موقف متميز وإتاحة السلع فى السوق ولم نعد نسمع لأى احتكارات للسلع الإستراتيجية".

وأكد المصيلحى أن متوسط أسعار السلع ثابتة، ولم يتغير بالنسبة للدواجن واللحوم الطازجة، مشيرا إلى اللحوم السودانية الطازجة يتم نقلها بمبردات ويتم بيعها فى المستهلكات بـ 85 جنيه للكيلو، وتم تخفيض كيلو الدواجن من 37جنيه إلى 30 جنيه.

وأشار إلى حجم السعة التخزينية فى الصوامع زادت إلى 500 ألف طن تخزين، موضحا أنه كان من المهم زيادة السعات التخزينية.