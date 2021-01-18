 وزير التموين: ربط الصوامع بالسكك الحديدية لتقليل التكلفة الإنتاجية

جدة - نرمين السيد - وأشار المصيلحى، فى كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفى جبالى، إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة النقل لمخططات الربط فى الإسماعيلية ومنوف وسندوب، ضمن خطط للنقل إلى المطاحن بما يرفع العائد من البضائع.

وقال وزير التموين: "نحقق استفادات وتكلفة أقل من النقل البرى بمخططات الربط، كما أن هناك عمل جاد فى النقل البحرى لاستخدام نهر النيل، وجربنا أول صنادل ننقل عليها بضائع من بعض الموانئ، ضمن مشروع طموح سنستفيد منه قريبا".

على جانب آخر أوضح وزير التموين، إتاحة الدواجن واللحوم ضمن مخطط الارتقاء بالأمن الغذائى وحمايته، وكسر أى احتكار أو حجب للسلع.