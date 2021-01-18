  مراسم استقبال رسمية للسيسي في الأردن 

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية تلبية لدعوة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. واستقبل الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فور وصوله العاصمة الأردنية. وأجريت للرئيس السيسي مراسم استقبال رسمية حيث عزفت الموسيقى السلام الوطني لجمهورية مصر العربية كما صافح الرئيس والملك حرس الشرف وكبار المسئولين. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إنه من المنتظر أن يبحث الرئيس مع شقيقه جلالة الملك عبدالله الثاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلًا عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم من اجل تضافر الجهود لصون الأمن القومي العربي. ويضم الوفد المرافق للرئيس السيسي سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل ورئيس المخابرات العامة ورئيس ديوان رئيس الجمهورية ومدير مكتب رئيس الجمهورية وقائد قوات الحرس الجمهوري والسفير المصري في الأردن.

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