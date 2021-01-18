بالأسماء.. الوفد المرافق للسيسي في الأردن  

استقبل الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الرئيس عبدالفتاح السيسي لدى وصوله إلى مطار ماركا في العاصمة عمان، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية، وعزفت الموسيقى السلامين الوطني المصري والملكي الأردني، وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة.

ويضم الوفد المرافق للرئيس، سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل ورئيس المخابرات العامة ورئيس ديوان رئيس الجمهورية ومدير مكتب رئيس الجمهورية وقائد قوات الحرس الجمهوري والسفير المصري في الأردن.

وانطلقت قبل قليل بالعاصمة الأردنية عمان، مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المنتظر أن يبحث الرئيس مع شقيقه جلالة الملك عبدالله الثاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلًا عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم من أجل تضافر الجهود لصون الأمن القومي العربي.

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