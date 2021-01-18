نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبورة كثيفة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021 وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 24 يناير 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدًا الثلاثاء:

فرص سقوط أمطار خفيفة(30% تقريبًا): علي مناطق من القاهره الكبرى علي فترات متقطعة.

أمطار خفيفة الي متوسطة (50 % تقريبًا) على مناطق من شمال الوجه البحرى (البحيرة-الدقهلية-كفر الشيخ_المنوفيه-الغربية-الشرقية) على فترات متقطعة

أمطار متوسطة إلي غزيره على مناطق من ( الإسكندرية-السلوم-الرشيد-بلطيم-مطروح-دمياط-بورسعيد-العريش-رفح) على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

يوم الأربعاء المقبل:

فرص سقوط أمطار خفيفة (30% تقريبًا): علي مناطق من القاهره الكبرى علي فترات متقطعة.

أمطار خفيفة الي متوسطة (50 % تقريبًا) على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة.

أمطار متوسطة الي غزيره على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة

رياح مثيرة للأتربة: علي مناطق مِن جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء ومدن القناة وجنوب البلاد.

يوم الخميس المقبل:

شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد

يوم الجمعة المقبل:

شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد

يوم السبت المقبل:

شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد

يوم الأحد المقبل:

شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.