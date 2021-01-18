نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو "إقتصادية النواب" عن بيان الحكومة: دعونا ننظر للأمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال النائب حسام زكي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن البيان الذي ألقته حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، مقبولًا بشكل كبير خاصًة وأنه يُعبر عن فترة شهدت فيها مصر تحديات كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي بخلاف أزمة وباء كورونا العالمية وأثرها الاقتصادي.

وأشار "زكي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الانتقادات المُوجهة من أعضاء البرلمان للحكومة ما هو إلا سعي للكمال وهذا حق مشروع، مؤكدًا أن دور النائب الأساسي مراقبة الحكومة في برنامجها الذي وضع من أجل الشعب.

وتابع عضو مجلس النواب: كنت أتمنى أن أرى توجه الحكومة بشكل شامل ناحية الجيل الرابع الصناعي في كافة القطاعات بخلاف إنشاء مدن الجيل الرابع ولكن مستقبلنا ينتظر منا الكثير، ودعونا ننظر للأمام وننسق ذلك ونخطط له في أورقة البرلمان حرصًا من الحكومة والمجلس على مستقبل هذا الشعب.

وكان قد ألقي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، اليوم، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

