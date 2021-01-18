المصريين الأحرار : مصر بوابة الصين لإفريقيا والشراكة التجارية بيننا مثمرة

جدة - نرمين السيد - ورحبت الدكتورة هبة تراضى واصل أمين تنظيم المصريين الأحرار ورئيس اللجنة الاقتصادية بالتعاون المستمر والبناء مع الحزب الشيوعى الصينى ومشاركة اللقاء مع السفير.

كما نقلت تهنئة رئيس الحزب إلى الشعبين المصرى والصينى بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعى الصينى، ومرور 65 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التى أثمرت صداقة متميزة برعاية من الرئيسين، ما فتح آفاقا كبيرة للتعاون فى شتى المجالات، مشيرة إلى أن الشراكة بين البلدين أصبحت إستراتيجية شاملة تمثل محطات مهمة لبلورة اتفاقيات ومشروعات التعاون المشترك.

وقالت تراضى : "مصر تمر بمرحلة حاسمة لتعزيز التنمية وتسريع خطوات الإصلاح واستعادة مكانتها كدولة إقليمية كبرى، لذا نأمل الحفاظ على بيئة دولية مستقرة، ولاسيما أن مبادرة الحزام والطريق الهادفة للتعاون والربح المشترك، وغيرها من الأفكار تتطابق مع احتياجات مصر فى التنمية.

وألمحت إلى أن معدلات التبادل التجارى بين البلدين خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجارى سجلت نحو 5,2 مليار دولار، ما يعكس الشراكة المثمرة بينهما.

وأكدت أن رؤية المصريين الأحرار لتعزيز الشراكة الإستراتيجية تهدف لتعزيز مراكز الفكر بين البلدين لإحداث شراكة بين العقول ما يساهم بقوة لبناء منظومة التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتعزيز الشراكة بين مصر والصين فى كافة المجالات.

وأوضحت أن الحزب يدعم مسارات استكمال أهداف مبادرة الحزام والطريق وطريق الحرير البحرى يهدفا بناء شبكة للتجارة والبنية التحتية لربط آسيا بأوروبا وأفريقيا، والتعاون ينتج مكاسب مشتركة فى مجالات التنمية بين الدول المشاركة.

ولفتت إلى أن دولة الصين الشقيقة تُعد أكبر شريك تجارى لمصر، والأسرع نمواً مقارنة مع الدول الأخرى، ولا سيما استثمار التصنيع الأكثر نمواً ويشمل مواد البناء والمعدات الكهربائية والإلكترونيات والمعدات البترولية وآلات تصنيع الأغذية والأجهزة المنزلية، والخدمات اللوجستية والمجمعات الصناعية وصناعات المنسوجات والحديد والصلب.

وأشارت إلى وجود أكثر من 1.600 مؤسسة ذات تمويل صينى فى مصر، يصل إجمالى استثماراتها إلى حوالى 7 مليارات دولار أمريكى، ما يوفر حوالى 30 ألف فرصة عمل، وعلى سبيل المثال فإن مصنع الألياف الذى أسسته شركة جو شى جعل مصر أول وأكبر قاعدة لإنتاج الألياف فى إفريقيا.

وطالب حزب المصريين الأحرار، بضرورة عقد لقاءات لوضع صياغة إستراتيجية جديدة للتعاون الاقتصادى المصرى الصينى بشقيه الاستثمارى والتجارى من خلال الدخول فى مشروعات بنظام الشراكة سواء بالخبرة أو الدعم المادى والفنى أو من خلال صفقات سلعية تصديرية.

وطالب الحزب بضرورة العمل على تواجد العديد من فروع المؤسسات المصرفية المصرية بالصين، منها فرع البنك الأهلى بشنجهاى لتعزيز إقامة مشروعات مصرية فى الصين.

ورحب المصريين الأحرار بالتعاون مع الحزب الشيوعى الصينى والأحزاب المصرية المختلفة فى هذا المجال على وجه الخصوص وفى المجالات الاقتصادية المختلفة فى العموم.

كما طالب الحزب بضرورة إنشاء مراكز فنية فى مصر لبناء القدارات الصناعية من خلال إقامة العديد من المدارس، والمعاهد الفنية والتكنولوجية بهدف نقل الخبرات الفنية الصينية للكوادر المصرية.

وشددت هبة على ضرورة تعريف مجتمع الأعمال الصينى بالشركات الاستثمارية المصرية من خلال إعداد خطة التمكين الاقتصادى الاستثمارى الصينى لمصر من خلال استثمارات مشتركة مباشرة أو تعاون فنى، خاصة وأن الشركات التجارية المصرية تعمل مع السوق الصينى بشكل منفرد وما زالت غير معروفة للجانب الصينى.

وألمحت تراضى إلى أن "مصر بوابة الصين لإفريقيا، فيجب العمل على التعاون المشترك لجعل الصين بوابة مصر لدول شرق أسيا للترويج للمنتجات المصرية التجارية والزراعية، حيث أن زيادة الصادرات المصرية تُعد أحد أهم محاور استراتيجية التنمية 2030 كما تولى القيادة السياسية ذلك القطاع أهمية خاصة تمثلت فى تشكيل المجلس الأعلى للصادرات والذى يعمل على تعميق الصناعة المحلية بهدف التصدير".