مدبولى يتابع خطة ترفيق المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بشأن خطة ترفيق المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وموقف مدينة الروبيكى للجلود، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض بيان تفصيلى بالقطع الصناعية الجديدة وموقف المرافق بها على مستوى الجمهورية، وكشف البيان أنه فى مدينة السادات فقد تم تخطيط المنطقة الصناعية الثامنة إلى عدد 1.076 قطعة بمساحات من 1500 م2 : 5000م2، ومتوقع انتهاء تنفيذ المرافق فى إبريل 2021، ووصلت نسبه الإنجاز 90%، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخطيط قطعتى أرض بمساحة 710 أفدنة من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتم اعتماد التخطيط من قبل قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم تنفيذ المرافق لإحدى القطعتين، بينما جار استكمال انجاز المرافق فى القطعة الثانية بنسبة تنفيذ 86% ومتوقع نهوها فى فبراير 2021، أما مدينة برج العرب الجديدة، فقد شهدت تخطيط شريحة جديدة بمساحة 100 فدان مكونة من 341 قطعة، موازية لشريط المطار من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

كما تم استعراض موقف ترفيق الأراضى على مستوى الجمهورية، ففى مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخطيط مساحة 1.600 فدان، من المدينة على طريق رئيسى إلى قطـع أراضى بمساحة 2000م2: 15000 م2، وفى مدينة بنى سويف الجديدة، جار إسناد أعمال تصميم المرافق لنحو 6 قطع بمنطقة الامتداد بمساحة 960 فدانا، ومتوقع تنفيذ المرافق فى يونيو 2022، أما مدينة العلمين الجديدة فإنه جار تنفيذ المرافق لمساحات تتراوح من 2 مليون م2: 2.7 مليون م2 كمطور، ومتوقع تنفيذ المرافق فى يونيو 2021، وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية المدرجة بالمخطط الاستراتيجى حوالى 6 آلاف فدان.

وعرضت وزيرة التجارة والصناعة، موقف تنفيذ مشروع مدينة الروبيكى، حيث أوضحت الوزيرة أنه تم تعيين رئيس مجلس إدارة جديد لشركة القاهرة للاستثمار والتطوير الصناعى، كما تم التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية والجهاز التنفيذى للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، فيما يتعلق برخص المبانى لاعتماد الرسومات لإصدار تراخيص البناء للمنشآت، وتم أيضاً حل مشكلة شبكة الحماية المدنية لتواكب الكود المصرى بزيادة عدد الطلمبات وتوريدها من خلال الهيئة العربية للتصنيع.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، أنه تمت مراجعة محاضر الأحقية لمصانع الغراء، وتم عمل مشروع تسكين لما تم بناؤه بمساحة 23 ألف م2، وتم توفير مساحة قدرها 6200 م2 سيتم الاستفادة منها فى تسكين بعض من مستحقى المدابغ، وتم تركيب 208 عدادات مياه لوحدات المدينة بالكامل، وتم التحكم فى مداخل ومخارج المدينة بتركيب نظام مراقبة، كما تم اعداد هيكل إدارى ولائحة إدارية لتنفيذ المهام بالمدينة.

وأضافت الوزيرة، أنه فى إطار توفير الخدمات اللازمة للمشروع، فقد تم تنفيذ خط المياه ومحطة رفع المياه، على نفقة الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، وتم الانتهاء من التنفيذ وبدء ضخ المياه بطاقة 12 ألف م3/يوم حاليا، وبناء على التوجيهات فقد قام جهاز مدينة العاشر من رمضان بإستلام وتشغيل وصيانة منظومة مياه الشرب بالروبيكى وتركيب العدادات فى يوليو 2020م، كما تم تركيب عدادات ذكية بأقطار مختلفة وذلك لجميع الورش والمصانع التى تم الانتهاء من إنشائها.

كما عرضت وزيرة التجارة والصناعة، تقريرا حول مشروع إنشاء 100 هنجر ضمن المرحلة الثالثة من مدينة الروبيكى، ويتضمن المشروع تنفيذ 80 هنجرا مكونا من دورين بمسطح 976 م2 للدور الواحد، و 20 هنجرا معدنيا مكونا من دورين مساحة الهنجر 500 م2، الى جانب 68 ورشة بمسطح 121 م2، وأرض المعارض، ومخزن بمسطح 10 آلاف متر مربع، ومركز للتدريب، ومركز تكنولوجى، ومحلات تجارية لتسويق المنتجات، وشبكات وبنية تحتية، وخزان ومحطة رفع.

وعرضت الوزيرة، الخطوات التنفيذية المتخذة لتنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة، حيث تم التنسيق مع المكاتب التجارية بالدول الشهيرة فى مجال صناعة الجلود، وتم الحصول على كتيبات وكتالوجات لأحدث التصميمات للمنتجات الجلدية، وفى إطار برنامج الدعم الفنى بالمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام تم الإنتهاء من مسودة التعاون المشترك بين وزارة التجارة والصناعة ووكالة التعاون الإيطالى للتنمية، وبموجبها تقوم الوكالة الإيطالية بتوفير تمويل قدره 3 ملايين يورو بهدف المساهمة فى رفع القدرات الإنتاجية للمدينة ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التعاون الدولى لمخاطبة الجانب الإيطالى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتقديم الدعم الفنى.